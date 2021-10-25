После митинга ковид-диссидентов некоторые члены EKRE вышли из партии

”Под предлогом стремления к свободе нельзя поддерживать движения и идеи, которые подвергают опасности жизнь сограждан”, — аргументировал свой выход из партии 23-летний Сийм Умеров, который являлся активным участником молодежного крыла EKRE "Sinine Äratus”. "Последним событиям и недавним речам руководителей партии, по моему мнению, не место в свободном и демократичном обществе. Партии должны стоять за что-то, а не культивировать озлобленность и недоверие к нашим государственным институтам, меньшинствам, а в последнее время все больше и к нашим работникам сферы здравоохранения, которые молодцы”, — написал Умеров в социальных сетях и добавил, что останется в совете своей волости.

Из партии вышла и Кайрет Реммак-Грассманн, которую жители Пирита на минувших выборах избрали в Таллиннское горсобрание. ”Мне стыдно и жаль, что здоровье и доходы людей, их страхи и разочарования настолько цинично были использованы в предвыборных целях. Произошедшее вчера, к сожалению, стало самым наглядным примером. Каждая партия Эстонии должна стоять за свои ценности и цели, укрепляя общество, а не ослабляя его”, — написала Реммак-Грассманн в соцсетях.

”Призывы руководства EKRE, с которыми оно выступает уже на протяжении длительного времени, об игнорировании реальности, игнорировании опасности этого вируса и попыток борьбы с ним, безответственны. Я не хочу, чтобы Таллинн или Эстония закрылись, но еще меньше я хочу видеть потерянные жизни и убитые горем семьи”, — написала она и добавила, что останется в горсобрании, поскольку не хочет, чтобы Пирита терял мандат.

С публичным заявлением о выходе из EKRE выступил и присяжный адвокат Урмас Симон. ”Борьба со смертельным вирусом, который поразил весь мир, должна быть нашим общим делом, делом эстонского народа, делом сохранения нации. EKRE же повернулась против народа и призывает к уничтожению эстонцев, к заражению народа и смерти от вируса”, — аргументировал Симон.

Выходит из партии и состоявшая в ней с 2014 года Мари-Лийз Лиллеметс, которая на последних выборах в Рийгикогу получила в Ида-Вирумаа 141 голос, что является вторым внутрипартийным результатом по региону.