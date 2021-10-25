За сутки в Эстонии выявлено 1282 случая заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По состоянию на утро 25 октября в больнице находятся 516 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 362 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них 253, или 70%, не вакцинированы и 109, или 30%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 76 новых историй болезни. Умерло восемь зараженных коронавирусом, из которых семь не были вакцинированы и один вакцинирован: 68-летняя женщина, 68-летний мужчина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 84-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 94-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 957 результатов теста, из которых 1 282 оказались положительными. Из получивших положительный тест 821 не был вакцинирован и 461 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 728 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 103. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 18 188 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 56,4%.

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