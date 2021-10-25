В Латвии пьяный мужчина хотел поджечь дверь здания правительства

По его словам, в целом выходные прошли спокойно. Поддерживать порядок сотрудникам Государственной полиции помогают коллеги из муниципальной полиции, пограничники, земессарги. Все они следят за соблюдением комендантского режима на территории Латвии.

Как отметил Зеллис, с вечера пятницы ежедневно проверяют около 6000 человек. У большинства — документы в порядке. За отсутствие оправдательного свидетельства в среднем наказывают около 300 человек. Статистика за вечер воскресенья может быть меньше.

Большинство жителей страны — ответственны и соблюдают установленные правила. Ситуация, по сравнению с предыдущем локдауном, — лучше, отмечает Зеллис.

По его словам, полицейские часто лишь предупреждают нарушителей, которые не имеют при себе свидетельства о перемещении, например, во время прогулки с собакой. Но есть и случаи, когда человек "живет в другом информационном поле" и лишь от полицейских узнает о том, что после 20 часов нельзя выходить из дома. В таких случаях ведется разъяснительная беседа.

В целом с пятницы сотрудники полиции "поймали" несколько нетрезвых водителей, а в Юрмале за хулиганство был задержан человек. В Лиепае полицейские пресекли проведение частной вечеринки, в которой участвовали 12 человек.

В Риге также был нарушен запрет на собрания, в мероприятии приняли участие около 40 человек, в том числе один был задержан.

Полицейские в выходные дни также проверяли общественный транспорт, в том числе и электрички: составлено около 60 административных протоколов за то, что люди не используют маски.

По словам Зеллиса, торговцы тщательно выполняют установленные требования, но еще существуют проблемы с регистрацией тестов на Covid-19.