Как банк может помочь при покупке жилья?

- В последние несколько лет рынок недвижимости активно рос. Как это отразилось на работе банка?

- Да, на рынке наблюдается бурный рост, растет число сделок, и растет скорость этих сделок. Сейчас важно не только правильно оформить всю документацию, но и сделать это быстро. Человек выбрал себе недвижимость, договорился с продавцом, у него масса положительных эмоций, и все остальное воспринимается как досадная помеха на пути в заветной цели. Когда-то банк LHV дал обещание предоставлять первичное предложение о кредите в течение 24 часов. И несмотря на то, что количество сделок растет, мы держим слово, сохраняя при этом высокий уровень обслуживания.

- Изменился ли процесс выдачи кредита из-за постоянного роста цен? Может ли быть так, что пока оформляется кредит, цена недвижимости вырастет еще больше?

- В общем и целом процесс остался прежним. Цена теоретически может вырасти, но чаще встречаются случаи, когда недвижимость продается по цене выше рыночной. И тут мы приходим на помощь, советуя и предлагая различные варианты. Перед заключением договора банк LHV запрашивает акт оценки недвижимости, что особенно важно в случае новостроек.

- Изменилось ли за это время поведение покупателей? Стало ли больше эмоциональных покупок?

- Поведение по-прежнему разное. Есть клиенты, которым очень важно быстро провести сделку. Таким мы стараемся помочь вне очереди. Есть клиенты, которые хотят все внимательно взвесить и обдумать, они сравнивают различные предложения. Во всех случаях мы даем подробные консультации и оказываем помощь. Также немало и тех, кто запрашивает в банке предложение о жилищном кредите скорее из интереса, чтобы понять свои возможности.

- Как менеджер по жилищному кредиту может помочь?

- Ситуации, как и проекты, бывают разные. Хороший менеджер может оценить проект целиком и сразу задать нужные вопросы, запросить правильный комплект документов и так далее. То есть сделать все возможное, чтобы сделка для клиента прошла быстро и удобно.

- Почему клиенты выбирают вас?