25.10.2021, 08:57
ГРАФИКИ | У невакцинированных шанс заразиться COVID-19 как минимум в два раза выше
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер в своем свежем обзоре дает статистику заболеваемости коронавирусом среди вакцинированных и непривитых жителей Эстонии.
Дневная заболеваемость среди непривитых на 100 000 человек по состоянию на 20 октября составляла 140 человек, среди привитых — чуть больше 60.
График заболеваемости коронавирусом. Красным цветом - непривитые, серым - курс вакцинации не закончен, зеленый - полностью привиты.
Фишер также сравнила за период с 1 сентября по 9 октября число попавших на лечение в больницу среди вакцинированных и невакцинированных. С разбивкой по возрастным категориям.