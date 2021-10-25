Внимание! Посещение семейных врачей будет ограничено

Член правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер попросила людей, которые планировали посетить своего семейного врача, по возможности обождать с этим две следующие недели. В течение этого периода к врачам попадут только те пациенты, которым это срочно необходимо, пишет RusERR.

Вакцинировать от COVID-19 у семейных врачей будут как по предварительной регистрации, так и без нее.

Министр здоровья и труда Танель Кийк подписал на прошлой неделе распоряжение, согласно которому с 25 октября работа центров семейных врачей реорганизуется, позволяя им предлагать вакцинацию против COVID-19 всем желающим, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача.