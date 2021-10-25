Число новых случаев инфицирования COVID-19 в Эстонии за неделю выросло на 20%

С 18 по 24 октября в Эстонии были выявлены 9530 новых случаев заражения — на 20% больше, чем неделей ранее, когда заболели 7909 человек.

Больше новых случаев было выявлено только в две недели марта текущего года, а максимальный показатель был зарегистрирован в период с 15 по 21 марта, когда заразились 10604 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 1311 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 1066 неделей ранее. человек.

По уездам наиболее высокий показатель в Пярнумаа — 2166 случаев на 100 000 населения, а самый низкий — на Сааремаа (484 случая).

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 24 октября составляла 1143 случая.

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