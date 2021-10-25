В Киеве пригрозили ”направить ракеты” на Москву

”Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время”, — рассказал чиновник, сообщив, что страна уже работает над своей ракетной программой.

Арестович отметил, что такая мера станет ”паритетной” в ответ на действия Москвы. ”Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены”, — подчеркнул он.

Чиновник также заявил, что российские военнослужащие уверены в ”конце российской армии и Российской Федерации” в случае полномасштабного нападения на Украину. По его словам, такой вариант развития событий очевидно стал бы ”абсолютно проигрышным” для Москвы.

Прежде, 21 октября, Арестович сообщил, что Украина обладает одними из наиболее мощных вооруженных сил по сравнению с членами НАТО. По его мнению, страна находится на четвертом месте по военной силе — после США, Франции и Турции. ”Мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи”, — указал он.

В середине октября советник офиса президента Украины отметил, что руководство страны готовится к возможному нападению со стороны России, рассматриваются девять сценариев возможного развития событий. ”По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны”, — уточнил Арестович.