Сводка за сутки: мотоциклист столкнулся с грузовиком. Подробности четырех ДТП с тяжелыми последствиями

В 15.09 в Таллинне у дома номер 41а на Вильяндиском шоссе 70-летняя женщина потеряла контроль над велосипедом и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 15.22 в селе Патика (волость Раэ, Харьюмаа), 69-летний мужчина врезался на велосипеде в столб дорожного знака и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 17.00 в Тарту на бульваре Каунасе нетрезвый и не имеющий прав 23-летний мужчина врезался на своем Peuget Boxer в бок Opel Astra. Opel сдвинуло с места, и он задел женщину, которая находилась около его багажника. Женщину доставили в больницу.

В 18.16 в поселке Асскаку (волость Раэ, Харьюмаа) 50-летний мужчина потерял контроль над мотоциклом Aprilia ETV 1000 Caponord и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania R 380, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.