ВИДЕОРЕПОРТАЖ | Пьяные ”дипломаты” и муж полковника милиции. Кто они — нарушители комендатского часа в Риге?

Отправляемся в патруль с инспекторами 1911 и 2119, у которого за плечами опыт военной службы. На крыше патрульной машины будут всю ночь работать проблесковые маячки. ”Мы патрулируем с мигалками, чтобы люди видели нас”, — объясняет он.

На улицах города — множество камер, через которые следят за происходящим сотрудники центра управления. Поступает сигнал: нарушение у ”Макдоналдса” неподалеку от памятника Свободы.