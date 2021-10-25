За рубежом
25.10.2021, 17:32

ВИДЕОРЕПОРТАЖ | Пьяные ”дипломаты” и муж полковника милиции. Кто они — нарушители комендатского часа в Риге?

 
Роман Старапопов
Таави Сепп
Корреспонденты Delfi отправились в патруль с рижской муниципальной полицией во время комендантского часа в Риге. Кого мы только ни встретили: и ”дипломатов” в нетрезвом состоянии, и родственника полковника милиции — именно так представлялись нарушители. Представители правоохранительных органов действовали гуманно, но в отношении одного человека пожалели, что — целых два раза за один вечер — пошли ему навстречу.

Отправляемся в патруль с инспекторами 1911 и 2119, у которого за плечами опыт военной службы. На крыше патрульной машины будут всю ночь работать проблесковые маячки. ”Мы патрулируем с мигалками, чтобы люди видели нас”, — объясняет он.

На улицах города — множество камер, через которые следят за происходящим сотрудники центра управления. Поступает сигнал: нарушение у ”Макдоналдса” неподалеку от памятника Свободы.

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