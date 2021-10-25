25.10.2021, 17:32
ВИДЕОРЕПОРТАЖ | Пьяные ”дипломаты” и муж полковника милиции. Кто они — нарушители комендатского часа в Риге?(13)
Корреспонденты Delfi отправились в патруль с рижской муниципальной полицией во время комендантского часа в Риге. Кого мы только ни встретили: и ”дипломатов” в нетрезвом состоянии, и родственника полковника милиции — именно так представлялись нарушители. Представители правоохранительных органов действовали гуманно, но в отношении одного человека пожалели, что — целых два раза за один вечер — пошли ему навстречу.