Украина выдвинула России новые требования по Крыму

На днях глава СНБО Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове раскритиковали эту идею, отметив ее бессмысленность.

В ответ на это спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Россия "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями".

"Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров "нормандского формата", — заявил дипломат.

Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

В российском МИД идею Киева создать пункты прямой коммуникации с крымчанами восприняли негативно и назвали "цирковым номером". Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова напомнила, что жители полуострова уже "сказали все, что хотели", и рекомендовала Киеву "вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты и разблокировать жизненно важную инфраструктуру".