"Иногда руки опускались и хотелось выть": деменция — страшная болезнь, вылечить которую невозможно

По данным ВОЗ, сейчас в мире более 55 млн человек (в том числе 8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет) живут с деменцией. Это число, согласно оценкам, увеличится до 78 млн к 2030 году и до 139 млн к 2050 году.

"Деменция лишает миллионы людей памяти, независимости и достойной жизни, но она также отнимает у нас тех, кого мы знаем и любим", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он добавил, что все мировое сообщество обеспокоено увеличением числа человек, которым поставлен столь страшный диагноз.

Если бы мы только знали…"



"Сначала это казалось довольно забавным. Вдруг прожившая всю жизнь в одном месте бабушка не смогла найти дорогу от автобусной остановки до дома — а это всего 3 минуты пешком. Так и блуждала туда-сюда пока не встретила соседку и, не подавая вида, пошла за ней. Пришла и, смеясь, рассказала о случившемся. ”Бес попутал”, — приговаривала она. Все посмеялись и забыли. Если бы мы только знали, что тем временем этот самый бес начал свою страшную игру…", — начинает свой страшный рассказ Ида.

"Через пару лет, к удивлению всей семьи, бабушка прекратила вязать. Она была искусная вязальщица, занималась этим всю свою жизнь, и представить ее без спиц было невозможно. На наши многочисленные расспросы, что случилось, отнекивалась: ”Устала, надоело”. У родственников стали закрадываться подозрения, но бабушка вела себя как обычно: была весела, бодра и физически активна (шутка ли — в 80 лет ездила по 10 км на велосипеде), а на любые вопросы о самочувствии шутя отвечала: ”Старость — не радость, мне же уже девятый десяток идет”.

Еще через какое-то время бабушка стала периодически забывать бытовые вещи. Так как это случалось не так часто, списывали, опять-таки, на возраст и так называемую старческую память. Но однажды бабушка не узнала своего любимого правнука, в котором души не чаяла. Она просто, как ни в чем не бывало, спросила: ”А что это за мальчик?” Так мы узнали, что такое деменция", — вспоминает Ида.