"Иногда руки опускались и хотелось выть": деменция — страшная болезнь, вылечить которую невозможно(28)
По данным ВОЗ, сейчас в мире более 55 млн человек (в том числе 8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет) живут с деменцией. Это число, согласно оценкам, увеличится до 78 млн к 2030 году и до 139 млн к 2050 году.
"Деменция лишает миллионы людей памяти, независимости и достойной жизни, но она также отнимает у нас тех, кого мы знаем и любим", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он добавил, что все мировое сообщество обеспокоено увеличением числа человек, которым поставлен столь страшный диагноз.
Если бы мы только знали…"
"Сначала это казалось довольно забавным. Вдруг прожившая всю жизнь в одном месте бабушка не смогла найти дорогу от автобусной остановки до дома — а это всего 3 минуты пешком. Так и блуждала туда-сюда пока не встретила соседку и, не подавая вида, пошла за ней. Пришла и, смеясь, рассказала о случившемся. ”Бес попутал”, — приговаривала она. Все посмеялись и забыли. Если бы мы только знали, что тем временем этот самый бес начал свою страшную игру…", — начинает свой страшный рассказ Ида.
"Через пару лет, к удивлению всей семьи, бабушка прекратила вязать. Она была искусная вязальщица, занималась этим всю свою жизнь, и представить ее без спиц было невозможно. На наши многочисленные расспросы, что случилось, отнекивалась: ”Устала, надоело”. У родственников стали закрадываться подозрения, но бабушка вела себя как обычно: была весела, бодра и физически активна (шутка ли — в 80 лет ездила по 10 км на велосипеде), а на любые вопросы о самочувствии шутя отвечала: ”Старость — не радость, мне же уже девятый десяток идет”.
Еще через какое-то время бабушка стала периодически забывать бытовые вещи. Так как это случалось не так часто, списывали, опять-таки, на возраст и так называемую старческую память. Но однажды бабушка не узнала своего любимого правнука, в котором души не чаяла. Она просто, как ни в чем не бывало, спросила: ”А что это за мальчик?” Так мы узнали, что такое деменция", — вспоминает Ида.
"Болезнь развивалась стремительно. Уже через полгода бабушка перестала читать, еще через пару месяцев — не могла самостоятельно одеться. Уход становился все тяжелее, присмотр требовался круглые сутки, ведь ночью бабушка могла проснуться и сделать не совсем лицеприятные вещи. Мы старались помочь, читали ей сказки, каждый день листали один и тот же фотоальбом, сажали вместе цветы и пекли пироги. Но иногда руки опускались и хотелось выть. Чтобы не срываться, мы просто ехали в лес…поплакать и прокричаться. Она стала как маленький ребенок. Отличие было лишь в том, что у ребенка есть будущее, а у больного деменцией — нет.
Самое ужасное, когда кто-то из близких говорил: ”Да она просто сошла с ума, это ж не болезнь, в дурку надо”. Горько было и обидно за бабушку, которая явно не заслуживала такого отношения. Мы уже тогда знали, что это очень страшная, беспощадная болезнь, вылечить которую, увы, пока нельзя.
Бой мы проиграли. Бабушка умерла также неожиданно, как в ее жизни появилась деменция. Обращайте внимание на забывчивость ваших пожилых родственников, может быть, вам удастся вовремя заметить первые признаки деменции и с помощью лекарств хотя бы на немного отсрочить самые страшные дни…"
Это может случиться с каждым — независимо от пола, профессии и возраста.
”Говоря простым языком, деменция — это состояние, когда нервные клетки головного мозга, отвечающие за нашу память, ориентацию в пространстве, восприятие, или уже умерли, или находятся в стадии постепенного умирания. В результате этого человек постепенно теряет способность вести себя так, как делал этого на протяжении всей жизни. Ожидаемая продолжительность жизни в значительной степени зависит от возраста человека в момент возникновения деменции, тяжести повреждения, сопутствующих заболеваний и образа жизни", — комментирует руководитель центра психиатрии Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Андрес Лехтметс.
По его словам, в Эстонии деменцией сейчас в основном занимаются неврологи, а не психиатры, хотя последние могут оказать существенную помощь как самому больному, так и его близким. "Последнее время психиатры все меньше и меньше сталкиваются с пациентами с деменцией, так как в наше время всевозможными заболеваниями мозга занимаются бо большей части неврологи, обладающие большим количеством возможностей для более четкого диагностирования болезни и ее лечения".
"Деменция может случиться абсолютно с каждым — независимо от пола, профессии или возраста. Кроме того, это не то заболевание, которое проявляется сразу и резко. Оно развивается постепенно, и часто деменцию можно спутать с другими психологическими расстройствами. Например, с делирием (психическое расстройство, протекающее с помрачением или нарушением сознания, внимания, восприятия, мышления и эмоций). Однако деменция может развиться на фоне делирия, или же даже скрываться за этим состоянием. Но если делирий — обратимое заболевание, то деменция — нет, так как клетки головного мозга не восстанавливаются", — поясняет доктор Лехтметс.
"Под деменцией, как правило, понимается необратимое заболевание головного мозга, но существуют и состояния, подобные деменции, которые частично или полностью обратимы при своевременном и соответствующем лечении. Очень часто деменция может проявиться на фоне других серьезных заболеваний. Например, при болезни Альцгеймера (50—60 % всех случаев), при нарушении нормального кровоснабжения мозга (васкулярная деменция) или при болезни Паркинсона".
Как понять, что у тебя деменция?
”Самому понять — очень сложно. По своему опыту могу сказать, что если и обращаются за помощью к врачам, то, как правило, с жалобами на расстройство памяти. Хотя это как раз таки один из типичных признаков деменции. Хотя, конечно же, иногда забывчивость вовсе не означает деменцию. Ведь с возрастом с организмом человека происходят изменения, в том числе и с мозгом. Вы можете просто забыть какую-то информацию или хуже что-то помнить. Но в случае начальной стадии деменции часто бывает, что человек просто свыкается с тем, что он что-то не помнит. Или же не отдает себе отчет, не понимает, что с ним происходит. Например, он не может вспомнить, как варить макароны или чистить зубы. Или едет на машине и не может вспомнить дороги домой. Здесь мы уже можем говорить о симптомах деменции", — рассказывает доктор Лехтметс.
Если вы замечаете что-то подобное за своими родственниками, то не стоит пускать дело на самотек.
"Прежде всего надо обратиться к семейному врачу. Он сделает первичную оценку состояния больного. После чего уже с направлением следует идти в неврологический центр, где занимаются подобными заболеваниями. Можно, конечно, обратиться и к психиатру, но по сути он сделает то же самое, что и семейный врач — направит пациента на дальнейшие обследования к неврологу. Однако психиатр может по мере необходимости помочь контролировать и корректировать режим лечения", — поясняет доктор Лехтметс.
По его словам, в неврологических центрах пациенту сделают полную диагностику, проверят все функции мозга и поставят точный диагноз. "Здесь очень большую роль играют родственники — чтобы вовремя распознать проблему, уговорить сходить к врачу и провести все необходимые исследования", — добавляет руководитель центра психиатрии Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
Как отмечает доктор Лехтметс, после получения диагноза нужно взвесить свои реальные возможности. Обсудить ситуацию с родственниками, рассмотреть различные варианты дальнейших действий — оставить дома и самим заботиться или же прибегнуть к помощи специальных учреждений. "Это очень большой стресс для семьи, где один из родственников заболевает деменцией. Кто-то решается оставить больного дома, самостоятельно ухаживая за ним или вызывая иногда на дом медсестру. Кто-то отдает больного в дом попечения. В первом случае можно сказать, что больным даже везет, потому что при таком диагнозе очень важно сохранять знакомую обстановку. Для людей с когнитивными расстройствами смена привычной среды, потеря знакомых вещей, расставание с близкими — одна из самых трагичных ситуаций. Когда больной только попадает в дом попечения, он испытывает глубокий шок, так как ничего там не знает, все вещи и люди ему незнакомы. В результате этого возникает страх, который еще больше отягощает ситуацию".
"Если все же человек остается дома, то нужно создать безопасные условия как для больного деменцией, так и для остальных членов семьи. Огонь, вода, колюще-режущие предметы, стекло — все это может быть опасно для жизни. Кроме того, если уже есть проблемы с ориентацией в пространстве, нельзя оставлять человека одного на улице, потому что он просто может потеряться".
"Если в вашей семье случилась такая беда, что кто-то заболел деменцией, обязательно обратитесь к семейному врачу и неврологу. При поведенческих и психотических проблемах помощь можно получить у психиатра. А еще в Эстонии есть специальный сайт, который рассказывает как о самой болезни, ее диагностике, возможном лечении, так и о том, куда и к кому обратиться и как справляться родным, столкнувшимся с этим заболеванием — https://eludementsusega.ee/ru/", — добавляет доктор Андрес Лехтметс.