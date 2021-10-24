Производители продуктов питания намерены просить государство о помощи

За время пандемии оптовые цены многих видов сельскохозяйственного сырья ощутимо выросли, а теперь неожиданно резко стали дорожать и столь важные для производства и транспортировки продуктов питания энергоносители и моторное топливо.

"В результате прибыль в нашем секторе сократилась за время коронакризиса уже более чем на 40%, и, соответственно, фирмы не в состоянии инвестировать и в достаточной мере повышать зарплату работникам", — сказала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Выросшая себестоимость продукции начинает отражаться на розничных ценах. Владеющая птицефабрикой Tallegg и Раквереским мясокомбинатом компания HKScan уже повысила цены на некоторые виды своей продукции.

По тому же пути вынуждены будут пойти и другие предприятия сектора.

"Наше главное сырье — зерно — подорожало на 40%, газ — практически вдвое, электроэнергия — на 20%. Расходы на рабочую силу в пекарной промышленности увеличились за год на 14%. В общем, куда ни глянь, все диктует повышение отпускных цен, и подорожания продуктов, очевидно, не избежать", — сокрушается руководитель предприятия Fazer Bakery Анне Мере.