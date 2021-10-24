В третьем квартале наблюдалась острая нехватка рабочей силы — как в промышленности, так и в сфере услуг

По его словам, за последние несколько лет компании пережили сразу несколько кризисов. ”У нас был COVID, кризис цепи поставок, нехватка рабочей силы, нехватка сырья и компонентов”, — перечисляет Харттунен. ”В настоящее время ходят корабли и самолеты, но спрос скачкообразно вырос, а транспорт стал в несколько раз дороже. Спрос обусловлен увеличением заказов, но они не могут быть выполнены без работников”, — описал Харттунен нынешнюю ситуацию, сравнив ее с Тришкиным кафтаном, когда заплатку на дырку берут с того же кафтана.

В то же время на повестке дня снова стоит тема нехватки рабочей силы, что не дает предприятиям расти и развиваться. ”Трудовая миграция между странами замедлилась — например, новые работники из Украины пока не приезжают. Нехватка рабочей силы привела к давлению в вопросе заработной платы, что в долгосрочной перспективе ставит работодателей в трудное положение. Предприятия должны думать об устойчивой работе. Промышленники будут платить в первую очередь за эффективность и качество. Однако, если свободные деньги просто идут на рост заработной платы, то уменьшаются конкурентоспособность и инновации”, — пояснил Харттунен. По его словам, повышение цен не всегда является решением, чтобы свести дебит с кредитом. ”Предприятия часто заключают длительные соглашения с фиксированными ценами, нередко это международные соглашения, которые нельзя просто изменить в середине срока их действия”, — сказал Харттунен. ”Или, например, проблематика растущих в цене строительных материалов — даже при такой ситуации в случае уже проданного проекта нельзя поднять стоимость”.

Паси Харттунен подтвердил, что растущую активность в осенний период прогнозировали уже летом. ”По статистике, отпускные в этом году выплачивались в июле-августе. В прошлом были и активные летние периоды, когда работодатели просили работников отложить отпуск. На этот раз компании скорее позволили сотрудникам отдыхать летом, потому что уже было известно — рост заказов произойдет осенью, и тогда лучше, если на работе будет как можно больше людей”, — сказал Паси Харттунен, исполнительный руководитель предприятия Finesta, которое занимается арендой и наймом рабочей силы.

Владельцы обслуживают за прилавком и накрывают столы

Непросто и предприятиям туризма и общественного питания, которым приходилось из-за коронавируса ограничивать количество клиентов или даже закрываться. ”Летом количество посетителей увеличилось, но наблюдается нехватка персонала в отелях и ресторанах”, — признает Харттунен, добавляя, что случаи, когда владельцы сами убирают и накрывают столы в кафе, уже стали довольно распространенными. ”Вопрос не в том, что работодатель не может быть работником, но это не может длиться долго, особенно в компании с более крупным бизнесом, где у владельца есть другие обязанности — он должен заботиться о выживании и развитии компании. И делать это нужно и за других работников”.

Не все сокращенные или оставшиеся без работы из-за коронавируса вернулись в свой прежний сектор. ”Во время пандемии появились другие возможности — кто-то пошел учиться, кто-то ушел на пенсию. Более того, работа в сфере обслуживания клиентов больше не привлекает. Длительные трудности сделали людей раздражительными и поэтому официанты, продавцы и администраторы чаще, чем когда-либо, сталкиваются с грубым отношением”, — сказал Харттунен.



Краткосрочная работа не привлекает

По опыту экспертов Finesta, очень не хватает рабочей силы для краткосрочной работы, длящейся несколько дней. ”Мы общались с предпринимателями, которые вспоминают, что было время, когда уже на следующий день находились работники для короткой работы и даже был выбор среди работников. Теперь нужно ждать дольше, и если даже один работодатель найдет его, то это уже хорошо”. По оценке Харттунена, на рынке появились альтернативные варианты, когда вы можете работать по своему графику — например, курьером Bolt и Wolt.

По словам Паси Харттунена, бизнес-среда со временем адаптируется к рынку труда. ”Если вы больше не сможете найти обслуживающий персонал для кафе, то привычки людей в конечном итоге изменятся, и еду будут заказывать домой”. Ближайшие месяцы покажут, как усиливающийся в Эстонии коронакризис повлияет на экономику и как работодатели справятся с этим”.

