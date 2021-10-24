В третьем квартале наблюдалась острая нехватка рабочей силы — как в промышленности, так и в сфере услуг(15)
Паси Харттунен подтвердил, что растущую активность в осенний период прогнозировали уже летом. ”По статистике, отпускные в этом году выплачивались в июле-августе. В прошлом были и активные летние периоды, когда работодатели просили работников отложить отпуск. На этот раз компании скорее позволили сотрудникам отдыхать летом, потому что уже было известно — рост заказов произойдет осенью, и тогда лучше, если на работе будет как можно больше людей”, — сказал Паси Харттунен, исполнительный руководитель предприятия Finesta, которое занимается арендой и наймом рабочей силы.
Кризис за кризисом
В то же время на повестке дня снова стоит тема нехватки рабочей силы, что не дает предприятиям расти и развиваться. ”Трудовая миграция между странами замедлилась — например, новые работники из Украины пока не приезжают. Нехватка рабочей силы привела к давлению в вопросе заработной платы, что в долгосрочной перспективе ставит работодателей в трудное положение. Предприятия должны думать об устойчивой работе. Промышленники будут платить в первую очередь за эффективность и качество. Однако, если свободные деньги просто идут на рост заработной платы, то уменьшаются конкурентоспособность и инновации”, — пояснил Харттунен. По его словам, повышение цен не всегда является решением, чтобы свести дебит с кредитом. ”Предприятия часто заключают длительные соглашения с фиксированными ценами, нередко это международные соглашения, которые нельзя просто изменить в середине срока их действия”, — сказал Харттунен. ”Или, например, проблематика растущих в цене строительных материалов — даже при такой ситуации в случае уже проданного проекта нельзя поднять стоимость”.
По его словам, за последние несколько лет компании пережили сразу несколько кризисов. ”У нас был COVID, кризис цепи поставок, нехватка рабочей силы, нехватка сырья и компонентов”, — перечисляет Харттунен. ”В настоящее время ходят корабли и самолеты, но спрос скачкообразно вырос, а транспорт стал в несколько раз дороже. Спрос обусловлен увеличением заказов, но они не могут быть выполнены без работников”, — описал Харттунен нынешнюю ситуацию, сравнив ее с Тришкиным кафтаном, когда заплатку на дырку берут с того же кафтана.
Владельцы обслуживают за прилавком и накрывают столы
Непросто и предприятиям туризма и общественного питания, которым приходилось из-за коронавируса ограничивать количество клиентов или даже закрываться. ”Летом количество посетителей увеличилось, но наблюдается нехватка персонала в отелях и ресторанах”, — признает Харттунен, добавляя, что случаи, когда владельцы сами убирают и накрывают столы в кафе, уже стали довольно распространенными. ”Вопрос не в том, что работодатель не может быть работником, но это не может длиться долго, особенно в компании с более крупным бизнесом, где у владельца есть другие обязанности — он должен заботиться о выживании и развитии компании. И делать это нужно и за других работников”.
Не все сокращенные или оставшиеся без работы из-за коронавируса вернулись в свой прежний сектор. ”Во время пандемии появились другие возможности — кто-то пошел учиться, кто-то ушел на пенсию. Более того, работа в сфере обслуживания клиентов больше не привлекает. Длительные трудности сделали людей раздражительными и поэтому официанты, продавцы и администраторы чаще, чем когда-либо, сталкиваются с грубым отношением”, — сказал Харттунен.
Краткосрочная работа не привлекает
По опыту экспертов Finesta, очень не хватает рабочей силы для краткосрочной работы, длящейся несколько дней. ”Мы общались с предпринимателями, которые вспоминают, что было время, когда уже на следующий день находились работники для короткой работы и даже был выбор среди работников. Теперь нужно ждать дольше, и если даже один работодатель найдет его, то это уже хорошо”. По оценке Харттунена, на рынке появились альтернативные варианты, когда вы можете работать по своему графику — например, курьером Bolt и Wolt.
По словам Паси Харттунена, бизнес-среда со временем адаптируется к рынку труда. ”Если вы больше не сможете найти обслуживающий персонал для кафе, то привычки людей в конечном итоге изменятся, и еду будут заказывать домой”. Ближайшие месяцы покажут, как усиливающийся в Эстонии коронакризис повлияет на экономику и как работодатели справятся с этим”.