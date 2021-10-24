В России шестой день подряд регистрируют больше 1000 умерших от ковида за сутки

Два предыдущих дня в России регистрировали более 37 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число случаев COVID-19, выявленных в России с начала пандемии, составило 8 241 643, пишет "Медуза" .

За сутки в России умерли 1072 человека с короновирусом. Начиная с 19 октября, в России ежедневно регистрируют больше одной тысячи умерших от ковида. С начала пандемии, по данным оперативного штаба, в России умерли 230 600 человек с коронавирусом.