Анетт Контавейт выиграла "Кубок Кремля"

Александрова начала финальный матч очень агрессивно, чем поставила соперницу в тупик. Уже в третьем гейме у Екатерины было три брейк-пойнта, но эстонка их отыграла. Тем не менее, Контавейт нервничала, вымещая раздражение на ракетке. А вот россиянка оставалась спокойной, невозмутимой и следующую подачу соперницы сумела забрать – 3:2. Этого преимущества ей хватило, чтобы выиграть первую партию – 6:4.

Во втором сете Александрова очень уверенно вышла вперед 4:0, но Контавейт взяла себя в руки и сначала сделала "камбек", сравняв счет 4:4 в сете, а дальше на кураже сумела и вовсе выиграть во втором сете 6:4.

В третьем сете Александровой уже сложнее давались победы в гейме. В общей сложности матч длился больше двух часов и в третьем сете сказывалась усталость, возникало больше ошибок. Все решилось в финальном гейме счет был 5:5. Игра была упорной с начала и до самого конца, но сильнее оказалась эстонка.

Это уже третий титул эстонки под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова. Благодаря победе в Москве Контавейт вплотную приблизилась к восьмёрке в Чемпионской гонке WTA и имеет шанс отобраться на Итоговый чемпионат в Гвадалахаре.