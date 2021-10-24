Анетт Контавейт выиграла "Кубка Кремля"

Александрова начала финальный матч очень агрессивно, чем поставила соперницу в тупик. Уже в третьем гейме у Екатерины было три брейк-пойнта, но эстонка их отыграла. Тем не менее, она нервничала, вымещая раздражение на ракетке. А вот россиянка оставалась спокойной, невозмутимой и следующую подачу соперницы сумела забрать – 3:2. Этого преимущества ей хватило, чтобы выиграть первую партию – 6:4.

Во втором сете Александрова очень уверенно вышла в перед 4:0,но Контавейт взяла себя в руки и с начало сделала "комбек" сделав счет 4:4 в сете, а дальше на кураже сумела и вовсе выиграть во втором сете 4:6. Шесть геймов кряду проиграла Александрова, лидируя 4:0 с двумя брейками во второй партии. Что-то беспокоило россиянку. Периодически она держалась за пах и верхнюю часть бедра. Однако медицинский тайм-аут не брала.

В третьем сете Александровой уже сложнее давались победы в гейме. В общей сложности матч длился больше двух часов и в третьем сете усталость сказывалась, возникало больше ошибок. Девушки стабильно подавали. Без брейков в решающей партии. В решающим сете девушки все равно не жалели друг друга, интенсивность игры была высокой. Все решалось в финальном гейме счет был 5:5. Игра была упорной с начала и до самого конца.

Это уже третий победный трофей эстонки под руководством российского тренера. Благодаря победе в Москве Контавейт вплотную приблизилась к восьмёрке в Чемпионской гонке WTA и имеет шанс отобраться на Итоговый чемпионат в Гвадалахаре.