Рядом с Таллиннскими тропами здоровья и велодорожками установлены новые колонки с питьевой водой

Инициатива установки водопроводных колонок принадлежит как жителям города, так и Фонду Eesti Terviserajad, поэтому одна часть новых колонок была установлена в рамках бюджета города Таллинна, а другая часть — в качестве инвестиций Tallinna Vesi. Всего в Таллинне у важнейших транспортных маршрутов и оздоровительных троп установлено 20 водопроводных колонок, самозакрывающийся механизм которых исключает утечку воды. Для удобства владельцев собак многие из них оснащены поилками для домашних животных.

По словам Ало Лыокеса, генерального директора фонда Eesti Terviserajad, наличие колонок сделает ежедневное передвижение по оздоровительным тропам и велодорожкам более удобным, чем раньше. ”После долгой пробежки или езды на велосипеде хочется утолить жажду, и водопроводные колонки — хорошее решение. Возможность наполнить питьевую бутылку или предпочесть водопроводную воду вместо воды в бутылках положительно повлияет на окружающую среду”.

Свежая водопроводная вода теперь доступна в начале тропы здоровья Ярве, на тропе здоровья Мериметса у здания пляжа Штромка, на велодорожках от Рахумяэ до Хийу, на перекрестке Пярну мнт и ул. Вяана, недалеко от перекрестка Акадеэмия теэ и Ярвеотса, а такжже на Рейди теэ. Остальные шесть колонок были установлены в популярных парках.

По словам генерального директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, предприятие поставило перед собой цель сделать так, чтобы потребителям было максимально удобно выбирать водопроводную воду. ”Предпочитая воду из-под крана бутилированной, потребители могут заботиться об окружающей среде, себе самих и своем кошельке”, — сказал Тимофеев и с удовольствием отметил, что интерес граждан и различных организаций к общественным водопроводным пунктам растет с каждым годом.