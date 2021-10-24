Экономика
24.10.2021, 11:55

Предприниматель: Эстонии стоит создать единую экономическую зону с Карелией и Финляндией

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Helsingi
Helsingi
Foto: Eero Vabamägi
Создание новой экономической зоны, в которую бы входили Эстония, Карелия и Финляндия, может дать массу новых возможностей для всех её участников, считает предприниматель Андрес Аро. Его мнение приводит dv.ee.

Евросоюза есть прекрасная возможность сделать шаг вперёд в своей стратегии относительно Балтийского моря и привлечь Северо-Запад России. Мы могли бы сформировать единый экономический регион, смысл которого звучал бы так: Скандинавия, только богаче", — говорит Аро.

"Главная идея такой зоны — обмен работниками, товарами и услугами. Те, кто имеет право на работу в Эстонии, могли бы автоматически работать в Финляндии и наоборот. Жители Карелии и Выборга могли бы по специальному разрешению работать в Эстонии и Финляндии (хоть как специалисты, хоть как рабочие). Сейчас за пределами Хельсинки огромный дефицит кадров, из-за чего многие проекты не удаётся реализовать", — описывает свою идею предпринимfтель.

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