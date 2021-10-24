Лийна Керсна: преподавателей нужно вовлекать в процессы принятия решений и поддерживать их психическое здоровье

В этом году 11-й Международный саммит педагогической профессии (ISTP) прошел с 19 по 21 октября и был посвящен теме "Учиться у прошлого, смотреть в будущее: совершенство и равенство для всех" (Learning from the Past, Looking to the Future: Excellence and Equity for All).

Министр Лийна Керсна приняла участие в круглом столе министров и профсоюзных лидеров, чтобы обсудить, как государство, представительные организации учителей и школы могут работать вместе, чтобы обеспечить лучшее образование для всех.

"Я рада, что в последние годы больше внимания уделяется психическому здоровью. Опрос, проведенный в Эстонии в этом году, показал, что 28% учителей сталкиваются с постоянным или частым стрессом. Весной в сотрудничестве со школьными психологами мы открыли горячую линию консультаций по вопросам психического здоровья для учителей. Беседы по этой горячей линии были долгими, в них упоминалось о множестве проблем и тревог. Поэтому мы решили расширить доступность горячей линии на учеников и их родителей, чтобы поддержать как можно больше людей в сохранении их психического здоровья", — прокомментировала министр Лийна Керсна.

Наряду с психическим здоровьем, инклюзивная рабочая культура способствует благополучию учителей, добавила министр. "Я считаю, что все учителя, независимо от возраста и опыта, должны быть вовлечены в процесс принятия решений. Учителя также должны получать адекватную поддержку и обратную связь. Это показывает учителям, что их работа ценится и что их мнение учитывается".