24.10.2021, 11:14
За сутки выявлено 1787 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 7 человек
Foto: Henri-Kristian Kirsip
По состоянию на утро 24 октября в больницах в общей сложности находится 466 пациентов, инфицированных коронавирусом. В интенсиве 333 человека. Из них 225 (или 68%) не были вакцинированы, а 108 (или 32%) прошли курс вакцинации.
В течение дня в больницах было открыто 46 новых истории болезни. Скончались 7 человек, инфицированных коронавирусом: 94-летняя женщина, две 92-летних женщины, 88-летний мужчина, 85-летняя женщина, 80-летняя женщина и 74-летний мужчина.
За последний день было проанализировано 9137 тестов на коронавирус, из которых 1787 были положительными.
Из тех, у кого выл выявлен коронавирус, 1185 человек не были вакцинированы и 602 прошли курс вакцинации.
В течение дня было введено 2093 доз вакцины, всего 1 415 740 доз. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 55,4%.
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