ФОТО | В Вене состоялась презентация нового смартфона Huawei nova 9 и других технологических новинок(3)
Запечатлеть каждое мгновение даже ночью
Учитывая современный ритм жизни, компания Huawei создала смартфон, который не подведет в любое время суток. Новый смартфон оснащен системой камер Ultra Vision, состоящей из основной камеры с разрешением 50 МP RYYB Ultra Vision с сенсором 1/1,56 дюйма, которая обеспечивает высокую светочувствительность, чтобы делать фотографии с невероятно высоким разрешением, широкоугольной камерой (Ultra-wide-angle) с разрешением 8 МP, камерой для определения глубины 2 MP, макрокамерой 2 MP на 4 см и фронтальной камерой с разрешением 32 МP.
Впечатляющая система камер дополнена алгоритмом Huawei Super Night Selfie и режимом ночного портрета, который уменьшает ”цифровой шум” на фотографиях и реконструирует фон, чтобы добиться безупречного качества ночных снимков. Фотографируете ли вы ночью пейзажи или портреты, снимки получаются яркими, но не пересвеченными, и на них видны все детали, спрятанные в самых темных участках изображений. Huawei nova 9 также поддерживает управление цветами Full-Path P3, которое контролирует отображение цветов, чтобы сделанный кадр был максимально близок к реальности.
Возможности фотокамеры смартфона Huawei nova 9 также позволят ее обладателю снимать невероятное качественное видео в ночное время. Используя функции Extreme Night Shoot и Night Selfie Video, можно снимать в темноте как фронтальной, так и основной камерой с разрешением 4K. При этом, благодаря технологии стабилизации видео AIS, и фронтальная, и основная камера устраняют дрожание кадров. Nova 9 также имеет уникальную функцию видеоблога — такой камеры нет ни в одном другом телефоне Huawei или в любом другом телефоне, доступном на рынке.
Смартфон, который подстраивается под ваш стиль
Устройства, практически непрерывно находящиеся у нас под рукой, стали значимыми аксессуарами, способными отражать наши стиль, вкус и индивидуальность. Huawei nova 9 отличается особенно тонкой и легкой конструкцией в двух цветовых вариантах — синем и черном, что делает его стильным аксессуаром, который сможет дополнить индивидуальность каждого пользователя. Передняя и оборотная стороны корпуса нового смартфона немного изогнуты, при этом толщина устройства достигает всего 7,77 мм, а вес — приблизительно 175 г, что делает его более тонким и удобным в руке.
Huawei nova 9 оснащен экраном размером 6,57 дюйма, который способен отображать 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддерживает скорость обновления экрана вплоть до 120 Гц, скорость срабатывания прикосновений (Touch Sampling Rate) 300 Гц и цветовую гамму Р3 для большей равномерности и привлекательности создаваемых им визуальных образов. Новый смартфон отличается быстрой, плавной и мощной производительностью, а также превосходным опытом взаимодействия как при выполнении повседневных задач, так и во время развлечений благодаря мобильной платформе Snapdragon 778G 4G, дополненной улучшенным решением охлаждения Huawei и технологией искусственного интеллекта.
Время работы нового Huawei nova 9 от аккумулятора позволяет использовать возможности устройства на протяжении всего дня — смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 4300 мА·ч, который полностью заряжается всего за 35 минут.
Новые устройства с удивительным дизайном
Компания Huawei расширила ассортимент своих ”умных ассистентов” двумя новыми моделями Huawei Watch GT 3. Часы выпускаются в двух разных размерах — 46 мм и 42 мм — и сочетают в себе неизменную элегантность и новейшие технологии. Оба устройства изготовлены из высококачественных материалов и обладают уникальным классическим дизайном, который легко адаптируется к индивидуальному стилю пользователя. Обе версии Huawei Watch GT 3 предлагают более 100 режимов тренировок и улучшенное определение местонахождения, чтобы с точностью отслеживать тренировки, а также новый пульсометр пятого поколения.
Новейшие беспроводные наушники Huawei FreeBuds Lipstick, выпускаемые ограниченной серией, представляют собой особую передовую модель наушников, которую отличает комбинация изысканного дизайна и современного насыщенного звука. Новое устройство имеет уникальный корпус, напоминающий губную помаду, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали с ярким блеском. Внутри корпуса находятся беспроводные наушники ярко-красного цвета, которые гарантируют легкость и комфорт при ношении.
Обзор достижений предприятия
”По данным списка Fortune 500, в августе 2021 года Huawei занимает в нем 44 место, что на пять мест выше, чем в 2020 году. Мы неустанно стремимся искать и разрабатывать лучшие решения для интеграции в наши продукты, чтобы удовлетворять растущие желания клиентов. Кроме того, заботясь о пользователях наших устройств, мы открываем новые магазины, которые не только свидетельствуют о непрерывных инвестициях, но и дают пользователям возможность поближе познакомиться с брендом Huawei — только что в Вене был открыт новый флагманский магазин, сочетающий в себе ярчайшие черты предприятия, а именно, дизайн и современные технологии”, — рассказал о достижениях предприятия и планах на будущее президент Huawei CBG в регионах Центральной и Северной Европы, Канады и Турции Дерек Ю (Derek Yu).
Смартфон Huawei Nova 9 будет доступен в Эстонии в двух цветовых вариантах — темно-синем (цвет звездного неба) и черном — уже 22 октября 2021 года. Также скоро выходят на рынок смарт-часы Watch GT3 (размеры 46 мм и 42 мм), а также ограниченное количество беспроводных наушников FreeBuds Lipstick.
Чтобы отблагодарить пользователей своих устройств, компания предлагает пользователям HUAWEI ID бесплатную годовую защиту экрана (обычная стоимость 50 евро) при покупке мобильного телефона Nova 9. Для реализации специального предложения пользователю необходимо авторизоваться в приложении MyHuawei.