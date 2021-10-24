ФОТО | В Вене состоялась презентация нового смартфона Huawei nova 9 и других технологических новинок

Запечатлеть каждое мгновение даже ночью

Учитывая современный ритм жизни, компания Huawei создала смартфон, который не подведет в любое время суток. Новый смартфон оснащен системой камер Ultra Vision, состоящей из основной камеры с разрешением 50 МP RYYB Ultra Vision с сенсором 1/1,56 дюйма, которая обеспечивает высокую светочувствительность, чтобы делать фотографии с невероятно высоким разрешением, широкоугольной камерой (Ultra-wide-angle) с разрешением 8 МP, камерой для определения глубины 2 MP, макрокамерой 2 MP на 4 см и фронтальной камерой с разрешением 32 МP.

Впечатляющая система камер дополнена алгоритмом Huawei Super Night Selfie и режимом ночного портрета, который уменьшает ”цифровой шум” на фотографиях и реконструирует фон, чтобы добиться безупречного качества ночных снимков. Фотографируете ли вы ночью пейзажи или портреты, снимки получаются яркими, но не пересвеченными, и на них видны все детали, спрятанные в самых темных участках изображений. Huawei nova 9 также поддерживает управление цветами Full-Path P3, которое контролирует отображение цветов, чтобы сделанный кадр был максимально близок к реальности.

Возможности фотокамеры смартфона Huawei nova 9 также позволят ее обладателю снимать невероятное качественное видео в ночное время. Используя функции Extreme Night Shoot и Night Selfie Video, можно снимать в темноте как фронтальной, так и основной камерой с разрешением 4K. При этом, благодаря технологии стабилизации видео AIS, и фронтальная, и основная камера устраняют дрожание кадров. Nova 9 также имеет уникальную функцию видеоблога — такой камеры нет ни в одном другом телефоне Huawei или в любом другом телефоне, доступном на рынке.

Смартфон, который подстраивается под ваш стиль