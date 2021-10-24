”Ковид-вечеринки”: люди приходят, чтобы специально заразиться, а некоторые потом погибают. Такое правда бывает?

А вот ”ветряночные” и ”коревые” вечеринки, о которых говорит Бранд, действительно давно известное явление. Суть в том, что люди, не желающие прививать своих детей, отправляются в гости к семье, в которой есть человек с ветряной оспой или корью соответственно. Это делается для того, чтобы ребенок заболел и у него появился естественный иммунитет к определенному вирусу. Врачи активно критикуют этот подход, потому что болезнь несет в себе больше рисков, чем вакцинация. Но, в отличие от коронавируса, ветряная оспа и корь встречаются в России относительно редко. В 2019 году, когда не было локдаунов, дистанционного обучения и медицинская помощь была более доступной, ветряную оспу, по данным Роспотребнадзора , обнаружили у 820 тысяч человек, а в 2020 году — у 490 тысяч человек.

В России достоверных сообщений о таких ”вечеринках” мы не нашли. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса ужесточили наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК). В случае гибели одного человека нарушитель может сесть на пять лет, нескольких людей — до семи лет. Случаев, когда человека судили бы после подобных мероприятий, мы также не обнаружили (чаще всего такие дела связаны с тем, что человек с подтвержденным диагнозом покидает больницу и кого-то заражает), и это косвенно свидетельствует о том, что эти случаи как минимум не массовые.

Летом прошлого года американские СМИ сообщили о первых ”ковид-вечеринках”, прошедших в США . Организаторы приглашали на них заразившихся гостей и продавали билеты здоровым людям. Тот, кто первым после ”вечеринки” официально подтвердил, что заразился, мог получить денежный приз. Тогда же стало известно о первых людях, которые посетили такие ”вечеринки”, заразились и умерли.

Устраивают ли такие ”вечеринки” на самом деле?

Этот пост широко разошелся в соцсетях и СМИ. Однако затем Бранд заявил, что не будет обнародовать имя своего знакомого или погибшей женщины — а также подчеркнул, что не собирается проверять правдивость этой истории. После этого некоторые СМИ написали о ее недостоверности.

”Эта история не дичь. 100 лет „ветряночными вечеринками” увлекаются и коревыми, так почему не быть „ковидным вечеринкам”. Это существует уже давно, люди считают это нормой. Надо об этом рассказывать, может, у кого-то что-то перещелкнет”, — заявил Бранд в эфире ” Москва FM”.

Комментаторы предположили, что женщина посетила так называемую ковидную вечеринку, чтобы переболеть и не прививаться. ”Начиталась где-то, что если заразиться от человека, который болеет в легкой форме, то тоже легко переболеешь”, — писал доктору неназванный собеседник.

В 2019 году также зафиксировали 4491 случай кори, а в 2020-м — 1212 случаев. Поэтому тем, кто хочет заболеть корью или ветряной оспой, может быть трудно это сделать. С ковидом такой проблемы нет, и теоретически в ”коронавирусных вечеринках” нет необходимости, особенно если живешь в Москве или Санкт-Петербурге и можешь часто появляться в людных местах.

То есть проехаться в общественном транспорте настолько же ”эффективно”, как сходить на такую ”вечеринку”?

Риск заразиться на ”тематической вечеринке” и, например, в вагоне метро, изначально разный. На ”вечеринке” заведомо присутствуют носители вируса, чего нельзя сказать о транспорте. Во время поездок все зависит от конкретных условий. Одно дело — проехать несколько станций в полупустом метро, где конструктивно предусмотрена мощная приточно-вытяжная вентиляция, другое — провести ночь в междугородней маршрутке с закрытыми окнами.

Коронавирус передается прежде всего аэрозольным путем, и общие принципы оценки рисков заражения им хорошо известны:

чем длительнее контакты, тем они опаснее;

в закрытых помещениях риск существенно выше, чем на открытом воздухе. Количественно сравнить риски довольно сложно, так как закрытые помещения бывают очень разными. Но в целом риск внутри помещения считается на порядок более высоким, чем на открытом воздухе, — согласно одному из обзоров, он примерно 18 раз выше.

внутри закрытых помещений вероятность заражения зависит от вентиляции, а не от ношения масок, дезинфекции поверхностей или чего бы то ни было еще — как раз из-за аэрозольного пути распространения вируса;

именно в закрытых помещениях активности, связанные с образованием аэрозолей (пение, смех, громкий разговор), наиболее опасны.

То есть вероятность заразиться на ”вечеринке” будет заметно выше, если она будет проходить в помещении, идти долго, при закрытых окнах и очень активно.

И что, если человек заразился от кого-то с легким течением, у него самого оно тоже будет легкое?

Нет, это неправда. Насколько тяжело будет протекать заболевание, зависит от множества факторов, и подавляющее большинство этих факторов определяется особенностями организма человека. Другими словами, заболев из-за одного и того же вируса, разные люди по-разному будут переносить ковид.

Тяжелое течение чаще бывает у мужчин, людей старшего возраста, людей с некоторыми хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом или хронической обструктивной болезнью легких), ожирением, курящих людей. Возможно, свой вклад вносят и генетические особенности.

Антитела (например, появившиеся из-за бессимптомного течения ковида) также могут защищать от тяжелого течения повторной инфекции.

Можно было бы предположить, что протекающая легко болезнь вызвана менее опасным штаммом, и тогда заболеть им было бы безопаснее. Но в России остался только один вариант коронавируса — дельта, — и никаких менее опасных разновидностей просто нет.

Есть ли вообще способ гарантированно ”безопасного” заражения?

В какой-то степени да: после вакцинации болезнь гораздо чаще протекает в легкой форме, даже при инфицировании вариантом дельта.