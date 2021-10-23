Профессор Тартуского университета: пора ввести локдаун, на размышление осталось две недели

За минувшие сутки добавилось 1643 новых случая заражения коронавирусом; что близко к рекордному показателю заболеваемости, установленному в марте этого года — 1784 случая, сообщает "Актуальная камера".

Согласно прогнозу Департамента здоровья, после 1 ноября будут заболевать по 2000 человек в день, к 1 ноябрю число госпитализированных превысит 500 человек, а к концу ноября — приблизится к 700. Если больных будет больше этого показателя, то медсестер и врачей для них уже хватит. Профессор Тартуского университета Йоэл Старкопф считает обоснованным введение локдауна в ближайшие две недели.

"Когда я смотрю на эти графики, то прихожу к выводу, что пора ввести локдаун, потому что те, кто заболевают сейчас, приведут к значительному росту числа госпитализированных через две недели. На размышление осталось две недели", — сказал профессор.