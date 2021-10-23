23.10.2021, 18:56
Митинг ковид-диссидентов в фотографиях RusDelfi: куклы со шприцами, дети в колясках и политики EKRE
Foto: Andres Putting
Сегодня на площади Вабадузе прошла акция протеста коронаскептиков. Смотрите, как это было.
Мероприятие проходило в субботу днем. В это время в Таллинне шел сильный дождь. Около 5 тысяч протестующих пришли с зонтами и стояли возле сцены. Многие были с флагами Эстонии.
Главный организатор митинга Варро Вооглайд был ведущим мероприятия. На сцене выступал сам Тынис Мяги.
На место подоспел десант из EKRE. Протестующие требовали позвать на сцену Мартина Хельме, председателя консерваторов. Отец тоже был рядом.
Были люди и в таких костюмах.
Митингующие приезжали из разных уголков страны. Как минимум из Тарту приехало пять автобусов.
На транспарантах было написано: нет диктатуре, нет насильственной вакцинации, я — здоровый. Многие выступают против вакцинации маленьких детей. В Эстонии вакцинируют с 12 лет по собственному желанию.
Кому-то из присутствующих на акции стало плохо и его увезли в больницу.
Полиция не сообщала о каких-либо серьезных нарушения правопорядка. Однако соседний ресторан вынужден был закрыть двери из-за некорректного общения митингующих с персоналом. После мероприятия было чисто.
Смотрите галерею: