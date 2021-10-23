Новости Эстонии
23.10.2021, 18:56

Митинг ковид-диссидентов в фотографиях RusDelfi: куклы со шприцами, дети в колясках и политики EKRE

 
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Foto: Andres Putting
Сегодня на площади Вабадузе прошла акция протеста коронаскептиков. Смотрите, как это было.

Мероприятие проходило в субботу днем. В это время в Таллинне шел сильный дождь. Около 5 тысяч протестующих пришли с зонтами и стояли возле сцены. Многие были с флагами Эстонии.

Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Главный организатор митинга Варро Вооглайд был ведущим мероприятия. На сцене выступал сам Тынис Мяги.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
На место подоспел десант из EKRE. Протестующие требовали позвать на сцену Мартина Хельме, председателя консерваторов. Отец тоже был рядом.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Были люди и в таких костюмах.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Митингующие приезжали из разных уголков страны. Как минимум из Тарту приехало пять автобусов.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Несколько человек из Литвы и Латвии, где недавно ввели комендантский час.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
На транспарантах было написано: нет диктатуре, нет насильственной вакцинации, я — здоровый. Многие выступают против вакцинации маленьких детей. В Эстонии вакцинируют с 12 лет по собственному желанию.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Кому-то из присутствующих на акции стало плохо и его увезли в больницу.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
Полиция не сообщала о каких-либо серьезных нарушения правопорядка. Однако соседний ресторан вынужден был закрыть двери из-за некорректного общения митингующих с персоналом. После мероприятия было чисто.
Meeleavaldus Vabaduse väljakul 23.10.2021
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