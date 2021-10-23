Убийство украинского оператора на съемочной площадке в США: на безопасность жаловались еще до инцидента

Актер Алек Болдуин 21 октября на съемочной площадке фильма ”Ржавчина” случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. В оружии, из которого стрелял Болдуин, по предварительным данным, оказался один боевой патрон. Актер заявил, что ”шокирован” произошедшим, сотрудничает с полицией и готов оказать помощь семье Хатчинс. Расследование происшествия продолжается, вот, что уже удалось выяснить.

На съемочной площадке, где работал Алек Болдуин, ранее уже были проблемы с безопасностью. Об этом со ссылкой на несколько источников написало издание Deadline. Среди упомянутых проблем — как минимум один инцидент с осечкой оружия, которое использовалось в качестве реквизита и из которого Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. ”Оружие дважды дало осечку в закрытом помещении, а потом сработало в руках у человека, который его держал”, — заявил один из источников издания. Также люди жаловались на недостаточные антиковидные меры на площадке.

Еще до произошедшего с Болдуином несколько членов съемочной группы написали заявления об увольнении. Deadline пишет, что за несколько часов до случившегося площадку покинули семь человек — но заявления написали не все. Один из уволившихся написал на личной закрытой странице в фейсбуке, что, помимо проблем с безопасностью оружия, члены съемочной группы столкнулись с задержкой гонораров и отказом разместить их в отелях (хотя они просили об этом в контрактах). По словам этого человека, после увольнения компания Rust Productions, которая снимает фильм, взамен ушедших наняла четырех людей не из профсоюза, а также пыталась пожаловаться на уволившихся в полицию.

В Rust Productions заявили, что ничего не знали о проблемах с безопасностью. В ответ на запрос журналистов Deadline компания сделала следующее заявление: