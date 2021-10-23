Кафе в центре города вынуждено было закрыться — коронаскептики терроризировали персонал

Сегодня на площади Вабадузе проходила акция протеста противников вакцинации и коронавирусных ограничений. Находящаяся рядом пиццерия преждевременно закрылась, так как работе мешали протестующие. По словам владельца, они были высокомерные по отношению к персоналу кафе. "Официанты услышали сегодня такие слова, которые они никогда не должны были услышать".