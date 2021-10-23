23.10.2021, 16:58
Кафе в центре города вынуждено было закрыться — коронаскептики терроризировали персонал
Foto: Andres Putting
Ресторан Pizza Americana, который находится возле площади Вабадузе, вынужден был закрыть сегодня свои двери.
Сегодня на площади Вабадузе проходила акция протеста противников вакцинации и коронавирусных ограничений. Находящаяся рядом пиццерия преждевременно закрылась, так как работе мешали протестующие. По словам владельца, они были высокомерные по отношению к персоналу кафе. "Официанты услышали сегодня такие слова, которые они никогда не должны были услышать".
Pizza Americana написала в Facebook, что из-за сегодняшнего мероприятия на площади Вабадузе кафе работает тока навынос. "Наши официанты не отвечает за происходящее в стране, они лишь выполняют свои рабочие обязанности и не заслуживают такого психологического террора, с которым они сегодня столкнулись. Просим понимающего отношения к нашим сотрудникам", — написал владелец кафе.