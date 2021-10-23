Кафе в центре города вынуждено было закрыться — коронаскептики терроризировали персонал

Сегодня на площади Вабадузе проходила акция протеста противников вакцинации и коронавирусных ограничений. Находящаяся рядом пиццерия преждевременно закрылась, так как работе мешали протестующие. По словам владельца, они были высокомерные по отношению к персоналу кафе. "Официанты услышали сегодня такие слова, которые они никогда не должны были услышать".

Pizza Americana написала в Facebook, что из-за сегодняшнего мероприятия на площади Вабадузе кафе работает только навынос. "Наши официанты не отвечает за происходящее в стране, они лишь выполняют свои рабочие обязанности и не заслуживают такого психологического террора, с которым они сегодня столкнулись. Просим понимающего отношения к нашим сотрудникам", — написал владелец кафе.

После новости о закрытии пиццерии в социальных сетях неравнодушные призвали помочь ресторану и заказать у них пиццу. За короткое время было собрано 500 евро, а еду отправили медикам в Ляэне-Таллиннскую больницу. Глава больницы Аркадий Попов поблагодарил ресторан за 40 пицц. В ближайшее время заказы доставят и в другие медицинские учреждения.