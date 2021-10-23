Новости Эстонии
23.10.2021, 16:58

Кафе в центре города вынуждено было закрыться — коронаскептики терроризировали персонал. Теперь они отбиваются от заказов

 
Фото из пиццерии.
Ресторан Pizza Americana, который находится возле площади Вабадузе, вынужден был закрыть сегодня свои двери.

Сегодня на площади Вабадузе проходила акция протеста противников вакцинации и коронавирусных ограничений. Находящаяся рядом пиццерия преждевременно закрылась, так как работе мешали протестующие. По словам владельца, они были высокомерные по отношению к персоналу кафе. "Официанты услышали сегодня такие слова, которые они никогда не должны были услышать".

Pizza Americana написала в Facebook, что из-за сегодняшнего мероприятия на площади Вабадузе кафе работает только навынос. "Наши официанты не отвечает за происходящее в стране, они лишь выполняют свои рабочие обязанности и не заслуживают такого психологического террора, с которым они сегодня столкнулись. Просим понимающего отношения к нашим сотрудникам", — написал владелец кафе.

После новости о закрытии пиццерии в социальных сетях неравнодушные призвали помочь ресторану и заказать у них пиццу. За короткое время было собрано 500 евро, а еду отправили медикам в Ляэне-Таллиннскую больницу. Глава больницы Аркадий Попов поблагодарил ресторан за 40 пицц. В ближайшее время заказы доставят и в другие медицинские учреждения.