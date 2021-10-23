Министр внутренних дел Финляндии: страна переживает пандемию невакцинированных

Финляндия находится в привилегированном положении с точки зрения доступности вакцин от коронавируса, заявила министр внутренних дел и глава партии Зеленых Мария Охисало. В утренней программе первого канала Yle Ykkösaamu министр напомнила, что в мире много людей, которые все еще не имеют возможности получить хотя бы первую дозу вакцины.

Что касается Финляндии, то в настоящий момент страна переживает пандемию невакцинированных, подчеркнула Охисало. Это заметно по загруженности отделений интенсивной терапии, в которых находятся, главным образом, непривитые больные ковидом. Из-за этого приходится переносить операции других пациентов, отметила министр.

- Я бы хотела обратиться ко всем: защищайте себя и защищайте окружающих вас людей. Особенно тех, кому нельзя делать прививки. Именно поэтому мы хотим добиться высокого уровня вакцинации, так как не всем можно делать прививки. Ну а те, кто может — давайте вакцинироваться, — заявила Мария Охисало.