Журналистка ”Эха Москвы” Пешкова умерла от коронавируса

Российская журналистка ”Эха Москвы”, литературный критик Майя Пешкова умерла от коронавируса, ей было 75 лет, сообщается на сайте радиостанции.

Пешкова скончалась в ночь на 23 октября в больнице. Место и время прощания пока не определены.

Пешкова родилась 22 сентября 1946 года. На ”Эхе” начала работать с 1992 года. Была автором программ ”Непрошедшее время”, ”Книжное казино”, ”Детская площадка”, ”Титульный лист” и ”Книги и вокруг”.

В 2010 году получила премию Артема Боровика в номинации ”Радио” за цикл радиопрограмм ”Победа”, также была награждена серебряной медалью Александра Блока за цикл передач ”Непрошедшее время”. Как сообщается на сайте ”Эха Москвы”, именно Пешковой Иосиф Бродский прочел по телефону свое последнее рождественское стихотворение.