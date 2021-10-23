Репортер RusDelfi на протесте ковид-дисседентов: площадь заполнена, на месте Хельме

По словам журналистов Delfi, количество людей на митинге постоянно увеличивается. На место приходят даже с детьми и колясками. У многих в руках флаги. В Таллинн приехали люди из Латвии и Литвы, также и из других городов Эстонии.

Погода в столице ухудшается. В центре города идет дождь, протестующие пришли с зонтиками и в дождевиках. Как сообщают репортеры, все проходит мирно. Нет стычек и провокаций. На сцене выступают организаторы с речами о коронавирусе и государственности. Выступления проходят на эстонском и русском языках. На акцию приехали Март и Мартин Хельме.

"Мы все едины. Не важно, на каком языке мы говорим, какой мы национальности. Очень важно друг друга поддерживать и отстаивать свои права. Это действительно важно. У каждого своя правда. Кого-то заставляют на работе вакцинироваться. Для меня важно, чтобы было право выбора. Это уже перешло все границы. Мы надеемся, что этот протест поможет. Не попробуешь, не узнаешь", — сказала одна из участниц Юлия Адамсон в интервью RusDelfi.

"Здесь мы выступаем за свободу выбора. За свободу выбирать — поступать так или иначе. Мы против принудительного участия в медицинских экспериментов. Прессинг идет сильный, это все подозрительно. Нужно повышать здоровье населения, правильно питаться, предлагать витамины, которые улучшают здоровье. Все равно привитые болеют", — подчеркнула Анастасия.