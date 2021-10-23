Охранная фирма: воры скормили псам столько снотворного, что это сказалось на их здоровье(1)
Воры нападают и на домашних животных
В Пирита был случай, когда человек хотел подключиться к охранной системе, чтобы защитить своего питомца. ”У его знакомого собаки сторожили дом во дворе, и воры скормили псам столько снотворного, что это сказалось на их здоровье”, — рассказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. Ситуации, когда в ходе кражи со взломом собаку кормят снотворным, происходят по всей Европе. В Ирландии в графстве Лимерик вернувшийся домой хозяин обнаружил свою собаку лежащей без сил на земле. Ветеринар установил, что животное накормили снотворным. В этот раз все закончилось хорошо, потому что доза снотворного не навредила здоровью собаки. К сожалению, есть и более печальные примеры: в Германии владелец двухлетнего бультерьера был вынужден усыпить своего питомца из-за того, что взломщики дали собаке смертельную дозу транквилизаторов.
В этих случаях табличка о том, что дом охраняет собака, скорее подал ворам сигнал, что другой охраны и нет. Задним числом животное не спасти, но для обеспечения безопасности можно установить дома охранную систему, защищающую одновременно как ваш дом, так и домашних животных.
Как не волноваться, уходя из дома?
Есть много способов защитить свой дом и домашних животных. Выбор зависит от конкретных факторов: плана и размера дома и т. д. Датчики движения бывают разные — как для семей без домашних животных, так и для домов, где питомцы есть. Что касается последних, задается определенный вес, начиная с которого датчики срабатывают.
”На кошку или небольшую собаку датчик не сработает. Если в доме несколько животных, которые любят забираться на шкаф, то, например, в помещении со шкафом можно установить на дверях магнитные датчики”, — отметил Пярьяла. Если вы решили заказать G4S Охрану дома специалисты помогут вам выбрать оборудование, подходящее именно для вашего дома. Прежде чем покупать датчики, следует прояснить три вещи: насколько большие у вас домашние животные, где они передвигаются и насколько активно. Датчики можно установить в том месте, где животные не бывают в ваше отсутствие. Например, можно оставить им для передвижения коридор, а датчики разместить в спальне и гостиной или на кухне. Другой вариант — установить магнитные датчики, которые срабатывают только в том случае, когда кто-то пытается открыть окно или разбить стекло. ”Тогда вероятность того, что кто-то вломится в дом, практически ничтожна, а вам не придется переживать, что охранная система сработает из-за домашних животных”, — объяснил Пярьяла.
Вещи можно купить новые, а домашнего любимца не вернуть
Как бы воспитанны или самонадеянны ни были наши домашние животные, они могут стать причиной пожара или первыми пострадать, если в ваше отсутствие возникнет опасность возгорания. Для защиты питомцев и дома рекомендуется установить датчик дыма и угарного газа, который не просто издает звук локально, а с помощью сигнала тревоги вызывает на место происшествия помощь. Датчики дыма и угарного газа G4S круглосуточно поддерживают связь с центром управления, который незамедлительно реагирует на сигнал тревоги. Благодаря этому вам не придется волноваться за себя и за безопасность своих домашних любимцев и имущества, когда вы не дома.