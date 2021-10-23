Республиканская избирательная комиссия оставила без удовлетворения жалобу на организацию выборов в Таллинне(4)
Согласно разъяснениям Республиканского избиркома, избирательный бюллетень рекомендуется заполнять однозначно понятным образом, а не следуя индивидуальному стилю или варьируя написание цифр. Республиканская избирательная комиссия считает, что из приложенных к жалобе фотографий нельзя сделать вывод, что цифры написаны одинаковым образом; также невозможно только по написанию цифр сделать вывод об идентичности почерка. Из решения Республиканской избирательной комиссии следует, что утверждения Марта Калласа не нашли подтверждения, и Таллиннская городская избирательная комиссия действовала согласно закону.
Председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло отметил, что Республиканская избирательная комиссия очень тщательно проанализировала все изложенные в жалобе утверждения и пришла к выводу, что они не являются обоснованными, а следовательно, городская избирательная комиссия и участковые избиркомы действовали полностью в соответствии с законом. ”Несмотря на то, что Республиканская избирательная комиссия дала свою оценку изложенным в жалобе предположениям и пришла к выводам, у жалобщика есть право в течение трех дней обратиться в Госсуд. Таллинская избирательная комиссия очень серьезно относится к такого рода жалобам и готова ко всестороннему сотрудничеству в процессе их рассмотрения. При необходимости мы готовы предоставить все необходимые материалы, в том числе и избирательные бюллетени, чтобы опровергнуть несправедливые подозрения, — подчеркнул Лелло. — Согласно законодательству, любые действия, касающиеся выборов, являются поднадзорными, и могут быть оспорены лицами, чьи права были затронуты. Таллиннская избирательная комиссия уделила большое внимание тому, чтобы процесс выборов был организован максимально прозрачно, в связи с чем пересчет голосов проходил публично в спортхолле ”Калев”, в присутствии множества наблюдателей”.
Таллиннская избирательная комиссия всегда исходила из принципа политической уравновешенности. Так, каждая участвующая в выборах партия или избирательный союз может включить в состав любой участковой избирательной комиссии одного своего представителя, которого городское собрание утвердит в качестве члена участковой комиссии, чтобы он смог участвовать в организации голосования на соответствующем участке.
”Депутат городского собрания Март Каллас также проголосовал 23 сентября за утверждение Таллиннским горсобранием составов участковых комиссий. Все партии и избирательные союзы были приглашены к участию в работе участковых комиссий и выдвижению своих представителей. Многие партии, в том числе и EKRE, этой возможностью воспользовались. Представители EKRE были на семи из одиннадцати мустамяэских участков, однако г-н Март Каллас сомневается в результатах прошедших там выборов, — подчеркнул Лелло. — Представители различных участвовавших в выборах партий следили за подсчетом голосов на избирательных участках, а также за их пересчетом в городской избирательной комиссии. Это позволяет с самого начала обеспечить честный ход процесса выборов, а также проконтролировать подозрения, возникшие после голосования. Избирательные урны открывались в присутствии всех членов районных комиссий”.