23.10.2021, 11:10
Департамент здоровья: 1643 зараженных COVID-19, умерло пять человек
Foto: Priit Simson
Департамент здоровья сообщает, что за сутки в Эстонии выявили 1643 зараженных коронавирусом.
За минувшие сутки сделали 8993 теста на коронавирус, из которых 1643 оказались позитивными — 1048 невакцинированных и 595 прошедших полный курс вакцинации.
В больницах находится 453 пациента с коронавирусом. Среди них 213 человек (66.6%) не вакцинированы и 107 человек (33.4%) привились.
Умерло пять человек: 95-летний мужчина, 77-летняя женщина, 74-летний мужчина, 67-летний мужчина и 57-летний мужчина.
В Эстонии полностью больше половины населения — 55.4%.