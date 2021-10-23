Департамент здоровья: 1643 зараженных COVID-19, умерло пять человек

За минувшие сутки сделали 8993 теста на коронавирус, из которых 1643 оказались позитивными — 1048 невакцинированных и 595 прошедших полный курс вакцинации.

В больницах находится 453 пациента с коронавирусом. Среди них 213 человек (66.6%) не вакцинированы и 107 человек (33.4%) привились.

Умерло пять человек: 95-летний мужчина, 77-летняя женщина, 74-летний мужчина, 67-летний мужчина и 57-летний мужчина.

В Эстонии полностью больше половины населения — 55.4%.