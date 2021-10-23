Лукашенко против масок, потому что маски — символ протеста?

А вот случаи, когда пассажиров, не желавших надевать маски в общественном транспорте, высаживали из автобусов, были. Правда, без штрафов. Директор предприятия "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук рассказал, что юридически повлиять на пассажиров выполнять требование соблюдать масочный режим во время поездки нельзя. "Но мне ставят задачу достучаться до людей — вот я и пытаюсь это сделать", — говорит Игорь Царук.

В эпидемиологической службе брестского региона опровергли информацию о том, что за время, пока действовало прежнее постановление Минздрава, кого-то из граждан успели оштрафовать. По словам главного санитарного врача Брестской области Владимира Кляцко, "принимались меры профилактического характера: мы людей старались убеждать соблюдать масочный режим".

Кстати, сам он публично заявлял, что пока не намерен прививаться от COVID-19 и готов сделать это только тогда, когда появится собственная вакцина. "Как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся", — отметил Лукашенко. Официально заявлено, что своя вакцина в Беларуси может появиться в 2023 году.

"Подняли бучу на всю страну: вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!" — возмущался на совещании Александр Лукашенко.

О том, что решение об отмене масочного режима будет принято, стало понятно во время совещания 19 октября на тему коронавируса. Тогда Александр Лукашенко раскритиковал как саму идею обязать носить маски, так и проведение принудительной вакцинации. Больше всего он негодовал в связи с намерениями штрафовать тех, кто игнорирует санитарно-эпидемиологические требования.

Постановлением, которое опубликовано 22 октября (причем, в течение дня официальный комментарий к нему несколько раз редактировался), Минздрав Беларуси отменил обязательный масочный режим, введенный в стране с 9 октября. Теперь людям только рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещениях, но наказывать за неисполнение таких рекомендаций в общественных местах и на транспорте не станут.

Медики в шоке от решения Минздрава

Известие об отмене обязательного масочного режима в Беларуси появилось на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Даже по официальным данным министерства здравоохранения, к которым многие в Беларуси относятся с недоверием, 21 октября был установлен новый пик, когда за сутки выявили 2097 пациентов с COVID-19.

Белорусские медики против отмены масочного режима

Медики из белорусских регионов утверждают, что на самом деле ситуация еще более драматична. "Очень много тяжелых пациентов, наши реанимационные койки постоянно заняты, причем болеют совсем молодые люди", — рассказывает Екатерина, которая работает в одной из районных больниц в Брестской области.

По ее словам, сам по себе масочный режим не является панацеей, также как и вакцинация, но воспринимается как проявление социальной ответственности. "Обязать человека надеть маску в общественном месте — значит, быть безопасным для окружающих в такое неспокойное время. Поэтому для меня и коллег решение Минздрава выглядит ужасным и необъяснимым", — отмечает Екатерина.

Еще более жестко высказался об отмене масочного режима известный белорусский врач-инфекционист Никита Соловей. "Меня не удивляет позиция чиновников Минздрава РБ. Там давно все понятно… Должностным лицам в недалеком будущем за это еще придется ответить перед законом и белорусским народом", — написал врач на своей странице в Facebook.

Масочный флешмоб и российский локдаун

В социальных сетях и в популярных среди белорусов Telegram-каналах высказывается версия, что категоричное неприятие Александром Лукашенко масок связано еще и с необычным флешмобом. Суть его в том, чтобы призвать противников нынешнего режима носить маску, тем самым демонстрируя свое отношение к Лукашенко и его окружению.

На упомянутом совещании, посвященном коронавирусу, Александр Лукашенко жестко отчитал главу МВД Ивана Кубракова за проверки соблюдения масочного режима: "Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого. Вы кому подыгрываете?", — возмущался Лукашенко.

Эксперты также обращают внимание, что на тему COVID-19 Лукашенко стал активно высказываться как раз в тот момент, когда в России принято решение объявить локдаун с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Таким образом Александр Лукашенко, считают наблюдатели, желает продемонстрировать, что на фоне российских ограничений и запретов борьба с COVID-19 в Беларуси вовсе не требует жестких мер.