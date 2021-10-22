22.10.2021, 21:52
С 25 октября в первую очередь будет предоставляться экстренная и неотложная помощь
Foto: Ilmar Saabas
С понедельника, 25 октября, Департамент здоровья вводит новые меры, чтобы справиться с увеличением числа пациентов с инфекцией COVID-19. Из-за чрезвычайной ситуации в здравоохранении в первую очередь будут госпитализированы пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, а плановое лечение прекращается по регионам, пишет rus.err.ee.
"В сфере здравоохранения вводятся меры, которые обычно не применяются. Это последний шаг перед ограничением оказания экстренной помощи", — пояснила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
Согласно подписанному в пятницу распоряжению, при обслуживании вызовов можно использовать сокращенные бригады скорой помощи и помощь добровольцев, а при необходимости скорая помощь сможет использовать свой оперативный резерв.
Учреждения здравоохранения должны временно освободить кровати для приема пациентов с диагнозом COVID-19, обеспечивая при этом безопасность других пациентов. Медучреждения должны также в первоочередном порядке обеспечить оказание экстренной и неотложной помощи.