Социал-демократы приняли предложение центристов начать переговоры о формировании в Таллинне коалиции

”Конечно же, примером для нас в этом являются столицы Северных стран, особенно в части решения транспортных вопросов, доступности городского пространства и учета интересов всех людей. Для нас также важна тема охраны окружающей среды, и мы считаем необходимым при управлении городом учитывать и климатические цели”, — отметил Индрек Саар.

”Немного удивляет, что несколько прошедших в городское собрание партий заявили, что они не желают заняться реализацией того, что обещали людям перед выборами. Мы с самого начала подчеркивали, что на протяжении всех четырех лет хотим претворять свои обещания в жизнь. И лучше всего этого можно делать в руководстве города. У оппозиции для этого намного меньше возможностей. Конечно же, для нас огромное значение имеет тема современного, безопасного и удобного для всех городского пространства. Это стало фундаментом нашей кампании, и станет важным вопросом в ходе коалиционных переговоров”, — заверил Кальюлайд.