Социал-демократы приняли предложение центристов начать переговоры о формировании в Таллинне коалиции(29)
По словам председателя партии Индрека Саара, для социал-демократов самое важное, чтобы Таллинн был современным, комфортным и дружелюбным городом.
”Конечно же, примером для нас в этом являются столицы Северных стран, особенно в части решения транспортных вопросов, доступности городского пространства и учета интересов всех людей. Для нас также важна тема охраны окружающей среды, и мы считаем необходимым при управлении городом учитывать и климатические цели”, — отметил Индрек Саар.
По словам председателя Таллиннского округа партии Раймонда Кальюлайда, главным аргументом для партии стало то, что лишь участвуя в работе мэрии можно эффективно выполнять данные избирателям обещания.
”Немного удивляет, что несколько прошедших в городское собрание партий заявили, что они не желают заняться реализацией того, что обещали людям перед выборами. Мы с самого начала подчеркивали, что на протяжении всех четырех лет хотим претворять свои обещания в жизнь. И лучше всего этого можно делать в руководстве города. У оппозиции для этого намного меньше возможностей. Конечно же, для нас огромное значение имеет тема современного, безопасного и удобного для всех городского пространства. Это стало фундаментом нашей кампании, и станет важным вопросом в ходе коалиционных переговоров”, — заверил Кальюлайд.
Социал-демократы предложили Центристской партии провести двухстороннюю встречу в понедельник, чтобы обсудить график и план переговоров. В делегацию переговорщиков от Социал-демократической партии вошли Раймонд Кальюлайд, Индрек Саар, Рийна Сиккут, Евгений Осиновский и Марис Сильд.