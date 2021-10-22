В Тарту обнаружили птичий грипп

В пятницу, 22 октября, стало известно, что образец, взятый накануне у курицы с признаками заболевания, показал положительный результат на птичий грипп.

”Лабораторное исследование выявило особенно заразный штамм вируса птичьего гриппа H5N8. От данной болезни нет лекарств, поэтому инфицированных птиц уничтожают, это единственный способ ограничить распространение болезни”, — пояснила Хеле-Май Саммель, заместитель генерального директора Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

По словам Саммела, департамент следит за всеми птичьими хозяйствами, которые находятся в радиусе до десяти километров от очага. "Мы просим владельцев птиц держать их в помещении и избегать контакта с водой, дикими птицами или посторонними людьми. Если вы заметили какие-либо признаки болезни у птиц, немедленно сообщите об этом ветеринару”, — пояснила Саммель.

Владельцам птичьих хозяйств, находящихся в радиусе 10 км от очага, также запрещается вывозить птиц за пределы фермы и предписывается вести строгий учет. Все владельцы, которых коснутся ограничения, будут лично уведомлены об этом и им будут даны конкретные инструкции.

"Это - первый случай птичьего гриппа в Тарту. Чтобы избежать подобных инцидентов, важно, чтобы самоуправление способствовало тому, чтобы животноводы на этой территории регистрировали своих животных в регистре PRIA" - отметила Саммель.