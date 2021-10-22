Новости Эстонии
22.10.2021, 20:30

"Беспочвенные подозрения, которые не подтверждает ни один документ": председатель Таллиннской избирательной комиссии ответил на обвинения в подтасовке результатов

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KOV valimised 2021 Kohtla-Järve
KOV valimised 2021 Kohtla-Järve
Foto: Rauno Volmar
Вчера Delfi сообщал, что руководитель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас просит Таллинн не провозглашать результаты выборов, ссылаясь на массовую подтасовку результатов. Председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло заявил, что городская избирательная комиссия отвергает все утверждения Марта Калласа о возможной ошибочности результатов выборов.

”Достойно сожаления то, что речь идет о сеянии беспочвенных подозрений, которые не подтверждает ни один документ”, — дал свою оценку Лелло.

В отправленном изданию ”Ээсти Экспресс” комментарии он отметил: ”Таллиннская избирательная комиссия особое внимание уделила прозрачности процесса выборов. Для этого, в том числе в спортхолле ”Калев”, был организован публичный пересчет голосов, в котором приняло участие множество наблюдателей. Таллиннская избирательная комиссия всегда исходила из принципа политической сбалансированности участковых комиссий. Каждая партия или избирательный союз, участвующие в выборах, могут представить в районную комиссию одного своего кандидата, которого горсобрание также назначает членом районной комиссии — для того, чтобы он смог принять участие в организации голосования в соответствующем участке.

Свое одобрение составам районных комиссий дал 23 сентября голосом ”за” в Таллиннском горсобрании и член горсобрания Март Каллас. Все партии и избирательные союзы пригласили участвовать в работе районных комиссий и назначить своих представителей. Многие партии, в том числе EKRE, воспользовались этой возможностью. EKRE выдвинула своих представителей в качестве членов семи районных комиссий из 11, которые проводили выборы в районе Мустамяэ, но в результатах выборов которых теперь сомневается господин Каллас.

На протяжении всей недели выборов наблюдателям была обеспечена возможность наблюдать за процессом выборов. Также увеличили число участвующих в работе районных комиссий людей. В работе всех участков ежедневно участвовало большое количество членов районных комиссий. В избирательные участки привлекали минимум пять, а в более крупные — десять человек, представителей разных сфер деятельности. Все выборные процессы находились под пристальным наблюдением десятков пар глаз, что усиливает контроль над избирательной деятельностью.

Представители участвующих в выборах партий наблюдают за подсчетом голосов в избирательных участках и за их пересчетом — в городской избирательной комиссии. Это помогает уже с самого начала процесса гарантировать честность выборов, а в случае необходимости — проверить и возникшие после голосования подозрения. Урны с бюллетенями были открыты в присутствии всех находившихся на месте членов районных комиссий.

Хотим подчеркнуть, что при проведении выборов не было подано протестов или жалоб относительно честности и прозрачности процесса выборов или хода голосования. Приложенные к заявлению фотографии с бюллетенями ни в коей мере не подтверждают представленные подозрения. Они не подтверждают, что написанные на избирательных бюллетенях номера идентичны или крайне похожи, или же написаны одним человеком.

Эстония является правовым государством, в котором все выборные процессы подчинены установленному законом надзору, а затронутые лица имеют право оспорить выборные процессы. Таллиннская избирательная комиссия хочет, чтобы Республиканская избирательная комиссия дала свою оценку всем предположениям, представленным в заявлении. Для этого Таллиннская избирательная комиссия будет вести всестороннее сотрудничество с Республиканской избирательной комиссией и Государственной службой по организации выборов. Городская избирательная комиссия готова предоставить государственной избирательной комиссии все необходимые материалы, в том числе все избирательные бюллетени, чтобы опровергнуть беспочвенные подозрения”.

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