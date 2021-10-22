В Ласнамяэ в субботу можно бесплатно сдать опасные отходы

”Призываю жителей Ласнамяэ воспользоваться возможностью передать накопившиеся опасные отходы в специализированный грузовой автомобиль. Такие отходы нельзя выбрасывать в обычный мусорный ящик, а специальный рейд в Ласнамяэ — это удобное и безопасное решение, чтобы все желающие смогли правильно утилизировать возникшие в домохозяйстве опасные отходы”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе рейда сдать можно следующие содержащие опасные вещества отходы: батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).

График движения и остановки автомобиля для сбора опасных отходов 23 октября в Ласнамяэ:

10:00-10:30 на перекрестке Меэлику и Кивирику

10:40-11:10 возле стадиона Катлери у пункта сбора упаковки

11:20-11:50 на парковке возле Линнамяэ теэ, 4

12:00-12:30 в зоне парковки Ляэнемере теэ, 66 и 70/1

12:40-13:10 перед Юмера, 54

13:20-13:50 между Кярбери, 34b и 40

14:00-14:30 перед Кярбери, 4

14:40-15:10 напротив Раадику, 8 находящаяся зеленая зона (Новая локация!)

15:20-15:50 на асфальтной площадке перед Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

16:00-16:30 возле Вирби, 20

16:40-17:10 парковка у зеленой зоны Коорти на перекрестке улиц Лийкури и Вана-Куули

17:20-17:50 напротив П. Пинна, 19 (со стороны П. Пинна, 12)

18:00-18:30 на парковке Паэ, 80

18:40-19:10 на парковке Палласти, 30a (возле остановки Асундусе)

Сдать опасные отходы можно и на всех таллиннских станциях и точках приема отходов. Дополнительную информацию и график движения автомобиля по сбору опасных отходов можно найти на этой странице.