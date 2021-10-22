Департамент здоровья: начинаются каникулы. Нельзя везти больных детей к бабушкам! Семейные торжества надо отменить

"Рост заболеваемости происходит из-за того, что детей отвозят родственникам, бабушкам-дедушкам, проводят семейные торжества", — отмечает заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"На эти каникулы нельзя планировать какие-либо празднования, перед встречей с родственниками мы рекомендуем сделать дома экспресс-тест. Если ребенок жалуется на легкие симптомы недомогания, к примеру, на неважное самочувствие или боль в животе, стоит дома сделать экспресс-тест", — советует Харма и добавляет, что в случае, если в школе тоже были заболевшие или у ребенка проявились симптомы болезни, то нужно обратиться к семейному врачу.

Хярма очень просит пожилых родственников не брать легкомысленно к себе детей с симптомами болезни или детей, направленных на самоизоляцию.

"COVID-19 привел больничную систему к перегрузке и дефициту больничных коек. Поэтому особенно важно, чтобы пожилые люди защитили свое здоровье, так как именно у них самый высокий риск попасть в больницу", — пояснила она.

Департамент здоровья подчеркивает, что все направленные на карантин дети должны соблюдать правила самоизоляции и во время школьных каникул. "Близкоконтактным" детям нельзя ходить в магазин, кино, театр или кафе. Нельзя и отправляться в поездку", — добавила Хярма. Им стоит больше времени проводить на свежем воздухе.

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