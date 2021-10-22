Из-за быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации с понедельника будет реорганизована работа центров семейных врачей

”По оценке Департамента здоровья в Эстонии ситуация с распространением коронавируса является одной из наиболее тяжелых в Европе. Заболеваемость высока, однако охват вакцинацией, к сожалению, заметно ниже среднего показателя по Европейскому Союзу. Для того, чтобы значительно повысить уровень вакцинации населения, начиная с 27 октября все центры семейных врачей по всей Эстонии будут вакцинировать от COVID-19 — делать первые, вторые и бустерные дозы, а также бесплатно вакцинировать людей старше 65 лет от гриппа. Семейные врачи и медсестры будут вакцинировать всех желающих, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Согласно распоряжению руководителя департамента здоровья, с 25 октября готовность здравоохранения Эстонии поднимается до второго уровня. Уровень готовности поднимают в скорой помощи, стационарной помощи врачей-специалистов и общей врачебной помощи. Повышение уровня готовности позволяет устанавливать временные ограничения на доступность услуг здравоохранения и временные иные требования к их оказанию.

”Центры семейных врачей по всей Эстонии мобилизуют силы для того, чтобы консультировать и вакцинировать людей, — объяснила руководитель Общества семейных врачей доктор Ле Валликиви. — Здравоохранение находится в глубоком кризисе, и сегодня это затрагивает каждого жителя Эстонии. Единственное верное решение — вакцинироваться, и это решение находится в руках самих людей. Я призывают людей связаться с центром семейных врачей, чтобы при первой возможности забронировать себе время для вакцинации”.