25.10.2021, 11:30
Прилично! Зарплаты эстонских ортодонтов находятся в районе 9 000 евро(7)
Rauno Volmar
В Эстонии больше всех из врачей получают ортодонты, чья среднемесячная зарплата в марте составляла 9082 евро.
Средняя основная зарплата врачей в сфере стоматологии была в марте 2021 года 4252 евро (брутто), а средняя общая месячная зарплата — 4446 (брутто), — следует из свежих данных по зарплатам работников здравоохранения, обнародованных эстонским Институтом развития здоровья (TAI).
Основная зарплата врача-протезиста составляет 4986 евро (брутто), средняя зарплата — 5053 евро.
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