Прилично! Зарплаты эстонских ортодонтов находятся в районе 9 000 евро

Средняя основная зарплата врачей в сфере стоматологии была в марте 2021 года 4252 евро (брутто), а средняя общая месячная зарплата — 4446 (брутто), — следует из свежих данных по зарплатам работников здравоохранения, обнародованных эстонским Институтом развития здоровья (TAI).