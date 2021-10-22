RusDelfi в Латвии | ”Нет прививки, нет работы”. Рижане идут на вакцинацию из страха потерять работу

”Пришёл срок, подгоняют”, — говорит женщина, которую вот-вот должны позвать на вакцинацию в автобус.

Мужчину, который стоит за женщиной в очереди, отстранили от работы — из-за того не вакцинировался. Он работает в порту грузчиком. ”Сказали, нет прививки — нет работы”, — передает он слова работодателя.

Мужчина объясняет, что не мог прийти на вакцинацию раньше, потому что у него не было на это времени.

”Работы очень много, я постоянно работаю. Если я не выхожу на работу, то теряю деньги. У меня семья. Мне нужно оплачивать квартиру, машину, бензин заливать. Сейчас подорожали бензин и продукты. Я не один живу, у меня большая семья”, — рассказывает мужчина и признается, что если бы не ультиматум работодателя, то и вовсе не делал бы прививку.

”Принуждают. Если у вас не будет сертификата — увольняем. Коротко и ясно”, — добавляет он.

Еще один мужчина говорит, что у него похожая ситуация — работодатель поставил ультиматум: вакцинация или увольнение.

Женщина в очереди говорит, что других вариантов не осталось, вакцинироваться надо.

Выездная вакцинация в Риге, как и в Таллинне проводится по принципу так называемой ”живой очереди” — предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность — паспорт или eID. Доступные вакцины — Comirnaty от Pfizer / BioNTech и Janssen от Johnsons & Johnsons.

Как сообщается на сайте Рижской думы, пропускная способность каждого пункта выездной вакцинации (75–100 доз вакцины в день) была рассчитана с учетом того, что после прививки каждому человеку нужно подождать 15 минут — поскольку сотрудники пункта вакцинации будут наблюдать за его реакцией. У пожилых людей — приоритет.

В Латвии введен жесткий локдаун, который продлится по меньшей мере до 15 ноября. Его цель — сдержать стремительное распространения коронавируса.