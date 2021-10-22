На выходных в Эстонии возможен первый снег

Суббота, 23.10

Ночью: Облачность уплотнится. До полуночи на юго-востоке Эстонии пройдёт дождь. В районе полуночи зона осадков распространится с северо-запада на юго-восток, возможен и мокрый снег. Ветер западной четверти, во внутренних районах 4-9, порывами 13 м/с, на островах и побережье западный и северо-западный 8-13, порывами 15-25 м/с. Температура воздуха 1..7°С.

Днем: Облачно. Ливни распространятся с северо-запада на юго-восток. К вечеру на западе Эстонии осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер западной четверти, во внутренних районах 5-11, на островах и побережье северо-западный и северный 8-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Воскресенье, 24.10

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременные ливни. Ветер северный, северо-западный 3-9, на побережье до 11, до полуночи порывы 15 м/с. Температура воздуха -4..+1, на побережье до +8°С.

Днем: До обеда переменная облачность, без осадков. После обеда,начиная с запада облачность увеличится и вечером на северо-западе Эстонии возможен небольшой дождь. Ветер западной четверти 3-8, вечером на островах юго-западный ветер порывы 13 м/с. Температура воздуха 2..5, на побережье до 9°С.

Понедельник, 25.10

Ночью: Облачно в прояснениями. В отдельных местах кратковременный дождь,во внутренних районах сначала возможен также и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -1..+4, на западе до 8°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь. Ветер юго-западный 5-11,порывы 14 на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Вторник, 26.10

Ночью: В начале ночи местами малооблачно,после полуночи облачность увеличится,но погода сохранится без осадков.Ветер южный, юго-западный 5-10,на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 1..5,на западе Эстонии до 9°С

Днем: Преобладает облачная погода. Местами небольшой дождь, вечером зона осадков расширится.Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 7..11°С