Политолог: Европарламент подтвердил — Навальный сидит за борьбу за свободу

Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Присутствовать лично 15 декабря на церемонии ее вручения в Страсбурге Навальный вряд ли сможет, поскольку находится в заключении. Что это — новый серьезный сигнал Кремлю или компенсация за Нобелевскую премию мира, присужденную не Навальному, а главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову?

Премия за мужество



Алексей Навальный получил свою премию, в первую очередь, как борец за демократию. Что логично для политика, который в течение долгих лет добивался возвращения в России свободных выборов. Впрочем, номинирован он был Европейской народной партией, крупнейшей фракцией Европарламента, с более широкой формулировкой: "За мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

И тут, думаю, ключевым является слово "мужество". По этому критерию Навальный, безусловно, стал за минувший год одним из мировых лидеров среди политиков. Причем еще до того, как он, несмотря на попытку отравления и вынужденное лечение в Германии, вернулся в Россию и оказался за решеткой. И это произвело впечатление даже на тех в Европе, а таких немало, кого беспокоили его прежние контакты с националистами.

Приняв решение о присуждении премии Навальному, Европарламент ясно показал, что там понимают — в России нет свободных выборов. Если кто-то до сих пор в этом сомневался, он мог убедиться в их отсутствии в сентябре 2021 года во время избрания нового состава нижней палаты российского парламента. Так что это решение — далеко идущий сигнал. Ведь дать премию тому, кто боролся за свободные выборы, все равно что четко заявить: те, кого, избрали в России "на пеньках", не могут считаться законными властями.