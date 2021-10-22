Подписано коалиционное соглашение в Нарве

В пятницу, 22 октября избирательный союз ”Список Катри Райк” и Eesti 200 соообщили общественности, что договоренность о создании коалиции между ними достигнута. Катри Райк и руководитель Нарвского отделения Eesti 200 Денис Ларченко подписали протокол о намерениях на пресс-конфереции, которая состоялась в 11.00 в кафе НКТУ Muna.

”Также мы продолжим переговоры с Elagu Narva”, — сообщила Катри Райк, подчеркнув, что подписание договора не означает, что двери коалиции закрыты. Поскольку имеются жалобы на результаты выборов в Нарве, первое заседание Нарвского городского собрания состоится, очевидно, не ранее, чем через пару недель, отметила Райк, так что время для переговоров еще есть.

На вопрос НГ, хочет ли она быть мэром Нарвы, как то было написано на предвыборных баннерах, Катри Райк ответила вопросом: ”А есть у меня какой-то другой шанс?” Председателем горсобрания согласно сегодняшней договоренности между двумя политическими силами будет Сергей Горлач, а зампредседателя — Наталья Умарова.

Денис Ларченко и Наталья Умарова сказали журналистам, что переговоры продолжаются, поскольку программных пунктов и тем, которые необходимо обсудить, очень много.

”Эти переговоры не касаются того, кто какой пост займет, для нас действительно важно, чтобы в городе произошли позитивные перемены. Это главное, и именно поэтому мы подписали соглашение”, — пояснила Наталья Умарова.